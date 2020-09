Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen auf der L1115 zwischen Ottmarsheim und Mundelsheim ereignet hat. Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer war dort gegen 6.05 Uhr in Richtung der Autobahnauffahrt Mundelsheim unterwegs, als ihm ein noch unbekannter Sattelzuglenker teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge, bei der ein Außenspiegel am LKW des 52-Jährigen abgefahren wurde. Ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Ottmarsheim davon. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Marbach unter 07144/9000.