Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in Murr Mercedes mit SB-Kennzeichen gesucht

Die Polizei Marbach ermittelt wegen einer Unfallflucht, die am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Im Langen Feld" in Murr begangen worden ist. Eine Mercedes-Fahrerin soll dort gegen 18.05 Uhr beim Ausparken einen anderen Mercedes gestreift haben. Nach dem Zusammenstoß stiegen die Fahrerin und ihre Beifahrerin wohl sogar noch kurz aus, um nach dem Schaden zu sehen. Danach fuhren sie allerdings einfach weiter.