Unfallflucht auf der A81 Überholmanöver hat Auffahrunfall zur Folge

Das Überholmanöver eines Lastwagens hat am Mittwochabend einen Auffahrunfall zur Folge gehabt - und endete mit einer Unfallflucht. Der noch Unbekannte war gegen 22.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim in Richtung Heilbronn auf der mittleren Spur unterwegs. Vor seinem Lastwagen fuhr ein Schwertransport, den der Gesuchte überholen wollte. Also setzte er den Blinker und scherte nach links aus, allerdings wohl ohne auf den Verkehr auf der linken Spur zu achten.