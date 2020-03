Unfallflucht auf der A81 Autofahrer bemerkt Baustelle zu spät

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen einer Unfallflucht, die sich am frühen Donnerstagmorgen auf der A81 ereignet hat. Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd befindet sich derzeit ein Baustellenbereich. Dieser ist auf Höhe der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd nach links verschwenkt. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 5.20 Uhr ein zunächst noch unbekannter Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Dieser erkannte wohl die Fahrbahnverschwenkung zu spät und fuhr geradeaus in den abgesperrten Baustellenbereich. Er stieß gegen vier Warnbaken, die anschließend zum Teil im Grünstreifen lagen und in die Fahrbahn hineinragten.