Unfallflucht auf dem Supermarkt-Parkplatz Kotflügel eines Opels in Mitleidenschaft gezogen

Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen, die am Montagabend auf dem Edeka-Parkplatz in Oberstenfeld eine Unfallflucht beobachtet haben. Zwischen 19 und 20 Uhr ist ein Unbekannter wohl beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Opel gestoßen. Dieser wurde dadurch am rechten Kotflügel beschädigt. Die Schadenssumme wird von der Polizei auf etwa 1500 Euro geschätzt.