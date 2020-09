Unfallflucht an der Schweißbrücke 21-Jährige gegen Leitplanke gedrängt

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die am Sonntgamorgen zwischen Marbach und Rielingshausen begangen worden ist. Eine 21-Jährige war gegen 8.15 Uhr auf der L1124 in Richtung des Kreisverkehr an der Schweißbrücke unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle soll sich der Audi-Lenkerin dann ein bislang unbekannter Fahrer genähert haben und dicht aufgefahren sein. Bei einem anschließenden Überholmanöver soll er mit seinem Fahrzeug dem Audi sehr nah gekommen sein. So nahe, dass die 21-Jährige schließlich nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.