Unfallflucht am Harzberg Weinreben umgefahren

Randale in der Stuttgarter Innenstadt

Polizisten attackiert und Scheiben zertrümmert

Die Polizei ist in der Nacht mit über 200 Beamten im Einsatz gewesen, nachdem in Folge einer Personenkontrolle in der Innenstadt von Stuttgart massiv randaliert worden war. Personengruppen griffen die Polizisten an und zertrümmerten die Schaufenster von Ladengeschäften.