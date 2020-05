Unfall zwischen Pleidelsheim und Murr Wendemanöver führt zu Unfall

Zwischen Pleidelsheim und Murr ist es am Sonntagmitag zu einem Unfall gekommen, bei dem unter anderem drei Kleinkinder verletzt worden sind. Gegen 12.10 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L1125 in Richtung Murr unterwegs, als er auf der Höhe eines Bauernhofes in einem Feldweg wenden wollte. Beim Einfahren auf die Landesstraße übersah er dann vermutlich einen 59-Jährigen mit seinem Mercedes. In der Folge prallte dieser mit seinem Fahrzeug frontal in die linke Seite des Mercedes des 43-Jährigen.