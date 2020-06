Unfall zwischen Marbach und Ludwigsburg Kran zieht Pkw aus Gebüsch

In der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr kam ein 35 Jahre alter Mann mit einem Mazda auf der Landesstraße 1100 von Marbach kommend in Richtung Ludwigsburg auf Höhe von Neckarweihingen, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er eine tiefe Böschung hinunter und kam in einem Gebüsch zum Stillstand.