Unfall zwischen Marbach und Affalterbach Auto gerät beim Ausweichen in Gegenverkehr

Erdmannhausen - Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste die Landesstraße 1127 zwischen Marbach und Affalterbach am Freitagabend um kurz vor 18 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Zusammenprall ereignete sich – wie in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger – an der Kreuzung, an der es über die Felder in Richtung Erdmannhausen geht.