Unfall zwischen Großbottwar und Winzerhausen Ford-Fahrer streift Linienbus

Ein Ford-Fahrer hat am Montagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Linienbus gestreift. Der 55-Jähriger war gegen 14.45 Uhr auf der K1676 in Richtung Winzerhausen unterwegs, als auf Höhe einer Haltestelle ein entgegenkommender Linienbus gerade in Richtung Großbottwar einfuhr. Der Ford streifte in der Folge den Linienbus, so dass dieser bis zur Fahrzeugmitte seitlich beschädigt wurde. Auch der Ford wurde am Kotflügel beschädigt. Bei beiden Fahrzeugen gingen mehrere Scheiben zu Bruch.