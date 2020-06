Unfall zwischen Gronau und Prevorst Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Ein 35-Jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend beim Zusammenstoß mit einem Auto zwischen Gronau und Prevorst schwer verletzt worden. Der Yamaha-Lenker war gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße von Gronau kommend in Richtung Prevorst unterwegs, als er nach Zeugenangaben in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er mit dem Mazda eines 50-Jährigen zusammen.