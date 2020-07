Unfall zwischen Freiberg und Bietigheim Motorradfahrer übersehen

Der Motorradfahrer konnte nichtmehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem VW nahezu ungebremst hinten auf. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Am Motorrad entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von 8000 Euro, am VW entstand Sachschaden von rund 7000 Euro.