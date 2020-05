Unfall zwischen Drohne und Radlerin Auf das Summen folgt der Zusammenstoß

Eine 21-jährige Radfahrerin ist am Sonntagnachmittag mit einer Drohne aneinandergeraten. Die Frau hatte gegen 13.20 Uhr zunächst ein Summen oder Brummen gehört, ehe das Gerät sie an Hüfte und Oberarm streifte. Da war die Radlerin gerade im Bereich der Straße "Heckenwiesen" auf einem Radweg unterwegs. Dieser verläuft zugleich entlang der A81. Der Vorfall geschah in der Nähe des dortigen IKEA.