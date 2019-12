Unfall zwischen Beilstein und Oberstenfeld Frau fällt aus fahrendem Auto

Oberstenfeld - Eigentlich wollte sich eine 37-Jährige nur um ein Kind kümmern. Durch eine Reihe unglücklicher Umstände ereignete sich dabei jedoch am Samstagnachmittag ein Unfall, bei dem die Frau schwer verletzt worden ist.



Frau hatte sich abgeschnallt

Ein 34-Jähriger war gegen 15.50 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Landesstraße von Beilstein kommend in Richtung Oberstenfeld unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang wollte er nach rechts in die Beilsteiner Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt schnallte sich die 37-jährige Mitfahrerin, welche auf der Rückbank saß, allerdings ab, um sich um ein neben ihr sitzendes Kind zu kümmern.



Türöffner beim Sturz ausgelöst

Beim Aufstehen geriet sie in einer Linkskurve auf bisher unbekannte Weise gegen den Türöffner der Schiebetür, woraufhin sie aus dem fahrenden Fahrzeug fiel. Die Frau verletzte sich durch den Stuz schwer. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.