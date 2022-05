Unfall und Sperrung zwischen Marbach und Poppenweiler 30-Jährige gerät in den Gegenverkehr

Mitten im Feierabendverkehr ging am Dienstag auf der K1659 zwischen Marbach und Poppenweiler nichts mehr. Ursache für die Straßensperrung war ein Unfall, bei dem eine 30-Jährige gegen 17.50 Uhr mit ihrem Seat auf einem geraden Stück zwischen zwei Kurven in der Nähe des Eichgrabens in den Gegenverkehr geraten war. Dort stieß die Frau mit einem Mercedes C-Klasse zusammen. Die Aussagen der Unfallverursacherin hätten darauf hingedeutet, dass gesundheitliche Probleme eine Rolle dabei gespielt haben könnten, dass die 30-Jährige von ihrer Fahrspur abgekommen ist. Dies erklärte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung.