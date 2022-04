Unfall U-Boot-Drama vor Bali bleibt Rätsel

"Wir sind auf ewiger Patrouille" steht auf einem Denkmal, das im Januar in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya enthüllt wurde. Dort war die in Deutschland gebaute KRI Nanggala-402 in See gestochen. Vier Tage nach dem Verschwinden wurde das Wrack dann in 800 Metern Tiefe entdeckt, zerbrochen in drei Teile. Ein Jahr danach gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten.