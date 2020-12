Unfall nahe Oberwesel Wohnmobil treibt im Rhein - Fahrer über Dachluke gerettet

Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, war der 72-Jährige aus dem Großraum Frankfurt am Montag über die linksrheinische Rampe der Fähre des Städtchens Kaub in den Fluss geraten. Nach Angaben der Polizei in Boppard hatten vermutlich "gesundheitliche Probleme zur Verwechslung von Brems- und Gaspedal geführt".