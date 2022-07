Unfall mit Hüpfburg Fünf Kinder schwer verletzt

Aufregung und Schock für die Teilnehmer eines Kinderfußballturniers in Gondershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis: Neun Kinder sind bei einem Unfall mit einer Hüpfburg verletzt worden. Fünf der Kinder erlitten sogar schwere Verletzungen. Vier der kleinen Patienten seien am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen worden, teilte die Polizei in Koblenz mit.