Unfall in Tiroler Skigebiet 35-jährige Deutsche fährt Landsmann an – 32-Jähriger stirbt

Wien - In einem Skigebiet in Tirol ist ein 32-jähriger Deutscher gestorben, nachdem er von dem Auto einer 35-Jährigen erfasst worden war. Die Frau aus Deutschland sei am Sonntag in Silz im Tiroler Bezirk Imst aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Ihr Auto habe ihren 32-jährigen Landsmann erfasst, der zu Fuß unterwegs gewesen sei.