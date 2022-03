Unfall in Schwabach Auto kracht in Hauswand - Fahrer stirbt, Bewohner haben Schock

Der Wagen sei über den Gehsteig, einen Bordstein und eine Mauer in einen Vorgarten geraten und dann über einen Zaun in das Haus geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Er blieb in der Wand stecken. „Unter dem Auto konnte man danach durchlaufen“, berichtete der Polizeisprecher. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.