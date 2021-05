Unfall in Remseck-Aldingen Autofahrer fährt einer Frau über den Fuß

Remseck-Aldingen - Eine 50-Jährige ist in Aldingen leicht verletzt worden, als ihr am Freitagmittag ein Auto über den Fuß rollte. Die Frau stand kurz vor 13 Uhr in der Cannstatter Straße hinter dem geparkten Wagen. Als der Fahrzeugführer das Auto zurücksetzte, fuhr er über den Fuß der 50-Jährigen. Die Geschädigte klopfte noch auf den Kofferraum, der Autofahrer fuhr aber ohne anzuhalten weiter.