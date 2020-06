Unfall in Oberbayern Auto kollidiert mit Laster – Mutter und drei Jugendliche tot

Denklingen - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberbayern ist eine 49-jährige Frau mit ihren zwei Töchtern und einer weiteren Jugendlichen tödlich verunglückt. Alle vier saßen in einem Auto, das am Mittwoch aus ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 17 in der Gemeinde Denklingen in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Lastwagen kollidierte, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.