Ein Schaden von etwa 22­ 000 Euro und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.55 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Murr ereignet hat. Ein 28-Jähriger war mit seinem Kleintransporter in Richtung Bietigheimer Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße mit dem Audi einer von rechts kommenden 44-Jährigen Frau zusammenstieß. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, ihr Beifahrer kam heil davon. Der Audi war danach nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.