Unfall in Mundelsheim Sprinter kracht gegen Lastwagen

Beide haben grün

Der 31-Jährige war mit seinem Sprinter von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim in Richtung Ottmarsheim unterwegs und ordnete sich zunächst hinter einem weiteren Fahrzeug an der roten Ampel auf dem Linksabbiegerstreifen nach Mundelsheim ein. Auf der Gegenspur näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 66-Jähriger mit seinem Lastwagen der Ampel, die für ihn ebenfalls auf Rot stand. Als die Signalanlage auf Grün umsprang, beschleunigte er seinen Laster samt Anhänger wieder. Da auch die Ampel für die Abbiegespur jetzt grün leuchtete, setzten sich die Linksabbieger ebenfalls in Bewegung. Der vor dem Sprinter fahrende Wagen bog noch vor dem Lastwagen ab, der 31-Jährige am Steuer des Kleintransporters übersah nach Angaben der Polizei aber vermutlich den Laster, der Vorfahrt hatte, und es kam zum Zusammenstoß – obwohl der 66-Jährige mit seinem Lkw sofort eine Vollbremsung einleitete. Der Sprinter wurde nach links abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmast. Der 31-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem war der Kleintransporter nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.