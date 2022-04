Unfall in Mundelsheim Fahrerin schätzt eine Ampel falsch ein

Die VW-Fahrerin war von der Autobahn aus auf die Landesstraße 1115 abgebogen und war in Richtung Ottmarsheim unterwegs. Beim Linksabbiegen nach Mundelsheim in die Großbottwarer Straße kollidierte sie mit dem VW einer 34-Jährigen. Die 24-Jährige hatte wohl gedacht, sie hätte an der Ampel grün, doch das Lichtzeichen galt lediglich für die Geradeausspur.