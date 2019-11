Unfall in Marbach Zwei Fußgänger angefahren

Gegen 16.30 Uhr ereignete sich am vergangenen Freitag in Marbach auf der Kirchenweinbergstraße ein Verkehrsunfall. Die 36-jährige Lenkerin eines Seat wollte von der Kirchenweinbergstraße aus in die Schillerstraße einbiegen, wobei sie zwei Fußgängerinnen übersah und mit ihnen in der Folge kollidierte. Durch den Zusammenstoß zogen sich die 34-jährige Fußgängerin und ihre 14-jährige Tochter leichte Prellungen zu. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.