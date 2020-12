Die Vorfahrt missachtet hat am Freitag gegen 14.06 Uhr in Marbach Am Pfädle die 67-jährige Führerin eines Pkw Ford. Sie kollidierte deshalb an einer Einmündung mit dem Mercedes eines 58-Jährigen. Die beiden Beteiligten blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro.