Erhebliche Verkehrsbehinderungen hat am Dienstagmorgen ein Traktor ausgelöst, der sich auf der Grabenstraße gedreht hatte. Am Steuer des Fahrzeugs war nach Angaben der Polizei ein Mitarbeiter des Bauhofs gesessen. Dieser war gegen 8 Uhr auf der Grabenstraße bergabwärts unterwegs, als der Anhänger samt der geladenen Baumsetzlinge von hinten zu stark anschob. Dadurch drehte sich der Traktor um 180 Grad, stieß gegen eine Gebäudewand, von der dann auch Putz abbröckelte. Der Fahrer selbst blieb zum Glück unverletzt, die Polizei musste allerdings den Verkehr an der Unfallstelle regeln.