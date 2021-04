Unfall in Marbach Neunjähriger leicht verletzt

Marbach - Bei einem Unfall in Marbach ist am Dienstag ein neunjähriger Junge verletzt worden. Gegen 15.10 Uhr war eine 51-jährige Peugeot-Lenkerin auf dem Jenaweg unterwegs und wollte nach rechts in die Weimarstraße einbiegen. Nachdem die Autofahrerin zunächst angehalten hatte, setzte sie ihren Abbiegevorgang fort.