Unfall in Marbach Mädchen von Auto erfasst

Das Mädchen hatte an der Fußgängerampel bei Grün die Fahrbahn überqueren wollen, als sie von einer 27-Jährigen angefahren wurde, die mit ihrem Opel vom Bahnhof kam und nach rechts auf die Schillerstraße einbiegen wollte. Die Frau hinter dem Steuer des Autos hatte in dem Moment laut Polizei zwar ebenfalls grün, hätte aber anhalten müssen, als das Mädchen über die Straße ging. Die 13-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand kein nennenswerter Sachschaden.