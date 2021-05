Unfall in Marbach Kranausleger kracht im Wohngebiet auf die Straße

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag gegen 9.30 Uhr an der Ecke des Asternwegs zur Lilienstraße am Marbacher Kirchenweinberg. Anwohnerin Isabell Rössler hörte in ihrer Wohnung plötzlich einen lauten Knall. Sie schaute aus dem Fenster hinaus und sah, das ein schwerer Kranausleger auf der Straße lag. „Das hat uns natürlich sehr erschreckt“, sagt sie und ist immer noch darüber schockiert, wie ein leitender Mitarbeiter des Kranaufbau-Unternehmens ihren Mann und sie angeschrien habe, als sie die Situation auf der Straße fotografierten. „Das ist wohl interessant?“, habe er aggressiv gerufen und Anwohner wie Schaulustige behandelt. Darauf sei ein lautstarker Disput entbrannt: „Der Kran hat ja tagelang über unserem Haus gestanden.“