Am Freitagabend gegen 20 Uhr wollte ein 69-jähriger Fahrer eines VW-Polo in Kirchberg in der Rielingshäuser Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 17-jährige Rollerfahrerin, welche die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Der Polo-Fahrer erfasste die Rollerfahrerin seitlich mit seinem vorderen Stoßfänger, welche im Anschluss auf die Straße stürzte. Die Rollerfahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 2100 Euro.