Unfall in Japan Lastwagen prallt in Schulkinder – Zwei Tote

Tokio - In Japan ist ein Lastwagen bei einem Unfall in eine Gruppe von Schulkindern geprallt und hat zwei von ihnen getötet. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag aus Tokios Nachbarprovinz Chiba berichtete, erlitten drei weitere Kinder schwere Verletzungen. Zunächst war bei den zwei verstorbenen Grundschülern „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert worden, eine in Japan oft benutzte Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird. Wie NHK unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr berichtete, erlagen die beiden Kinder ihren Verletzungen.