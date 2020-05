Unfall in Hamburg Bus kracht in Bahnhof – und kommt über Rolltreppe zum Stehen

Hamburg - Bei einem Unfall ist am Mittwoch ein Gelenkbus in das Gebäude des zentralen Busbahnhofs in Hamburg-Bergedorf gekracht. Das Fahrzeug der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) sei mit der Vorderachse über einer Rolltreppe auf der oberen Ebene des Bahnhofs zum Stehen gekommen, sagte Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger.