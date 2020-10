Großbottwar - Schwere Verletzungen hat sich ein 80-jähriger Mountainbikefahrer am Samstag in Großbottwar zugezogen. Er stürzte gegen 15.55 Uhr im Kurvenbereich eines Feldwegs zwischen Winzerhausen und Großbottwar ohne Einwirken eines anderen Verkehrsteilnehmers. Der Mann wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. Zur Unfallaufnahme befanden sich eine Streife des Polizeireviers Marbach sowie eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg im Einsatz.