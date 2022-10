Unfall in Freiberg Polizei ermittelt wegen Kita-Tür

Die Stadtverwaltung der 16 000-Einwohner-Kommune gibt sich auf Anfrage immer noch zugeknöpft. Fragen zum Zustand der Tür und zur Reparatur nach dem Unfall beantwortet sie nicht. „Wir bemühen uns intensiv um eine Aufklärung des Vorfalls, müssen aber die Ermittlungen abwarten“, sagte Carmen Klink, Fachbereichsleiterin für die Hauptverwaltung, Kultur und Bildung in Freiberg. Die Verwaltung war am Dienstag in die Kritik geraten, weil der Vater eines anderen Kindergartenkindes eine missverständliche Formulierung im Elternbrief so deutete, dass die Stadt dem verletzten Jungen den Schaden der Türe anlastete. Die Stadtverwaltung entschuldigte sich inzwischen für den „unglücklich gewählten“ Wortlaut.