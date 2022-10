Unfall in Freiberg In Kita brach schon mal Tür aus Angeln

Dem Kind geht es inzwischen etwas besser

Noah hatte an jenem 7. Oktober gegen 12.30 Uhr die Terrassentüre der Kita geöffnet. Er wollte vom Außen- in den Innenbereich wechseln. Dabei brach die Tür aus den Angeln und fiel auf ihn. Noah erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Nacken. Ob er bleibende Schäden davonträgt, steht noch nicht fest. „Er ist noch immer sehr blass, aber es geht ihm schon besser“, sagte sein Vater am Montag. Sein Sohn werde jedoch in den nächsten drei Monaten nicht in den Kindergarten gehen können. Man besuche regelmäßig den Arzt. Psychologische Begleitung brauche das Kind nicht. „Es reicht, wenn die Mutter da ist – er braucht vor allem ihre Nähe.“ Dafür, dass er einen solche schweren Unfall erlitten habe, sei die Familie mit seinem aktuellen Zustand „sehr glücklich“.