Unfall in Erdmannhausen Gegenverkehr in einer Engstelle

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagnachmittag in Erdmannhausen einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht hat. Ein 48-Jähriger war gegen 16.25 Uhr mit einem Mitsubishi in der Affalterbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihm auf Höhe eines Kindergartens in einer Engstelle ein Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mitsubishi-Lenker nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einem am Straßenrand geparkten Opel.