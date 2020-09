Unfall in der Nähe von Schwieberdingen Ford Fiesta kollidiert mit Sattelzug

Der 25-Jährige kam mit dem Fiesta von der B10 und fuhr auf der Landesstraße 1141 in Fahrtrichtung Markgröningen. Kurz vor der Kreuzung mit der Landesstraße 1140 kam er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Der 50-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges der Marke Volvo konnte noch nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Fiesta kollidierte jedoch seitlich mit dem entgegenkommenden Sattelzug, wurde nach rechts abgewiesen und kam in einem Acker etwa zehn Meter neben der Fahrbahn zum Stehen.