Unfall in der Nähe von Kornwestheim Radfahrer prallt auf E-Scooter

Kornwestheim - Bei einer Kollision zwischen einem Radler und einem E-Scooterfahrer ist am Samstag gegen 9.30 Uhr bei Kornwestheim ein 53-Jähriger schwer verletzt worden. Er war mit einem Rennrad auf der Solitudeallee, außerhalb von Kornwestheim, aus Richtung Stammheim unterwegs gewesen und wollte nach Ludwigsburg. Beim Abbiegen nach links in die Münchinger Straße übersah er einen E-Scooter, der von einem 51-Jährigen gesteuert wurde. Der 53-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zu Beschädigungen an den Fahrzeugen führte der Zusammenstoß nicht.