Unfall in Berlin Verfolgungsjagd auf dem Kurfürstendamm endet mit Crash

Parallel kam es zu einem Unfall mit einem anderen Polizeiwagen, der per Funk zur Unterstützung gerufen worden war. Er stieß den Angaben zufolge auf einer Kreuzung mit einem Wagen zusammen. Das Polizeiauto drehte sich um 180 Grad und krachte gegen eine Ampel.

Der Polizist am Steuer klagte über Nackenschmerzen, seine Beifahrerin wurde am Arm verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Fahrer des anderen Autos hatte ebenfalls Schmerzen im Nacken - er wurde vor Ort behandelt. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Laut dem Polizeilichen Lagedienst war der Raser in einem Mietwagen unterwegs gewesen. Nach der Verfolgungsjagd forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schärfere Regeln für Mietwagenfirmen. Erforderlich sei zudem eine PS-Obergrenze für junge Fahrer sowie eine Polizei-Spezialtruppe, die sich intensiv um das Problem kümmere. In der Berliner Innenstadt kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Rasern.

