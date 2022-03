Unfall in Beilstein Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Ein 16-Jähriger wurde am Montag bei einem Unfall in Beilstein leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Schmidhausener Straße in Richtung Gronau. Hier übersah er vermutlich einen verkehrsbedingt haltenden Peugeot und fuhr auf diesen auf.