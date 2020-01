Unfall in Affalterbach Zweiradfahrer fährt auf Auto auf

Am Ortsausgang Affalterbach Richtung Wolfsölden ist am Donnerstag in der Backnanger Straße gegen 14.45 Uhr ein Unfall passiert. Ein 69-jähriger Rollerfahrer ist mit dem Opel eines 60-Jährigen kollidiert, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Der Opel war zuvor auf der Backnanger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und wollte mutmaßlich in ein Grundstück abbiegen. Vermutlich übersah der Rollerfahrer den Opel und konnte deswegen nicht mehr rechtzeitig anhalten.