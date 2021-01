Unfall im Engelbergtunnel Fehler beim Spurwechsel führt zu mehreren Zusammenstößen

Ein Unfall im Engelbergtunnel mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagmittag kurzzeitig zu Stau auf der A81 geführt. Kzrz vor 13 Uhr wollte ein 57-jähriger Sattelzugfahrer, der die Überleitung aus Karlsruhe kommend in Richtung Heilbrinn befuhr, im Tunnel die Spur nach rechts wechseln. Dabei übersah er allerdings einen 67-jährigen VW-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der VW drehte sich in der Folge vor den Sattelzug und schleuderte anschließend weiter nach links.