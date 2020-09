Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag in Beilstein von einem Auto angefahren worden. Die 75-Jährige fuhr gegen 12 Uhr gerade durch den Kreisverkehr in der Oberstenfelder Straße, als ein 59-Jähriger mit seinem Opel ebenfalls in den Kreisverkehr einbiegen wollte. Dabei übersah er jedoch vermutlich die Frau und fuhr die Radlerin an. Durch den Zusammenstoß kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich leicht. Sie musste im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.