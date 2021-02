Unfall im Allgäu Schwangere wird bei Kutschunfall hinter Pferd hergeschleift

München - Einen dramatischen Kutschunfall hat eine schwangere 28 Jahre alte Frau im Allgäu erleben müssen. Beim Abspannen habe ihr Pferd am Sonntag gescheut und sei samt der Kutsche mit der Frau vom Hof gerannt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag in Kempten mit. Die Kutsche sei dann umgestürzt, die Frau habe sich dabei an Hinterkopf und Wade verletzt.