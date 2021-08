Unfall Fahrgast stirbt nach Zusammenprall von Linienbus mit Lkw

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten einige Zeugen gesagt, die Ampel sei zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb gewesen; andere Zeugen hätten andere Angaben gemacht. Der Lkw habe an der Kreuzung geradeaus fahren wollen - von rechts sei der Gelenkbus der Linie 380 gekommen, so die Sprecherin.