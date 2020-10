Unfall bei Waiblingen Getränkelaster kippt auf B 14 um

Ein umgekippter Lastwagen blockierte nach dem Unfall die Straße. Der 34-jährige Fahrer war kurz nach 7 Uhr in Richtung Backnang unterwegs gewesen. Er kam am Ende des Teilers der Bundesstraße 14 und 29 aus unbekannten Gründen zunächst nach rechts ab und fuhr in die Leitplanke. Das Vehikel geriet unkontrolliert nach links und kam erneut von der Fahrbahn ab. Der Lastzug schoss eine Böschung hoch, kippte dort um und kam letztlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen und Liegen. Dadurch wurden die beiden Fahrspuren in Richtung Backnang blockiert. Die verlorene Ladung, bei der es sich um Getränkekisten handelte, verteilte sich großflächig über die Fahrbahn. Die Ware stürzte auch über eine Fahrbahnbrüstung, sodass die Überleitungsstrecke der B 29, von Backnang kommend in Richtung Aalen, verunreinigt wurde. Der Lastwagenfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sperrung der B 14 in Richtung Backnang könnte nach derzeitigen Schätzungen noch bis 11 Uhr andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B 29 umgeleitet.