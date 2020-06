Unfall bei Remseck Zwei Personen schwer verletzt

Ein 27-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Straße von Neckarrems in Richtung Schwaikheim unterwegs, als er trotz Gegenverkehr ein anderes Auto überholte. Dabei stieß er mit der 27-jährigen Lenkerin eines Audi frontal zusammen. Bei der Kollision wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Auch der Mercedes-Benz-Lenker trug bei dem Zusammenstoß schwere Blessuren davon. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Straße von 13.45 bis 16.15 Uhr voll gesperrt. Es kam laut Polizei allerdings zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei dem Unfall sei jedoch ein Flurschaden an einem angrenzenden Feld entstanden. Der Eigentümer wird nun gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0 711 / 6 86 90 in Verbindung zu setzen.